I nuovi prezzi bassi che Esselunga ha deciso di attivare nel periodo corrente, riescono e permettono a tutti i consumatori italiani di distinguersi dalla massa, arrivano infatti tantissimi sconti speciali con alcune delle migliori occasioni che abbiamo mai visto.

Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui parliamo di Esselunga, devono necessariamente essere completati nei negozi fisici in esclusiva assoluta, ciò sta a significare che tutti i consumatori saranno costretti a recarsi personalmente in negozio, per avere la certezza di spendere poco o niente sui vari ordini effettuati.

Ricevete gratis le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram dedicato, che trovate qui.

Esselunga, un risparmio da primato per tutti

Esselunga proprio in questi giorni ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un ottimo volantino Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, con prezzi molto bassi e possibilità di acquisto ovunque in Italia fino all’8 Aprile.

In prima pagina troviamo già la prima chicca, che prevede la possibilità di acquistare un buonissimo Apple iPhone 14, al giusto prezzo finale di soli 848 euro. Le alternative proposte dal volantino sono generalmente più economiche e vanno indubbiamente a coinvolgere soluzioni del calibro di Galaxy A13 a 138 euro, Xiaomi redmi Note 11S a 198 euro, Galaxy A33 a 248 euro, Galaxy A53 a 378 euro, iphone 11 a 498 euro, Xiaomi Redmi 9A a 98 euro, oppure anche un Redmi Note 10 Pro, disponibile a 178 euro.

Tutti gli smartphone inclusi nella promozione sono commercializzati alle solite classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla solita variante no brand.