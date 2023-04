CoopVoce SUPER, le offerte EVO arrivano a 150GB e c'è una sorpresa

Secondo quanto riportato da alcuni utenti che hanno esperienza in tutto ciò, uno dei gestori virtuali più affidabili è senza dubbio CoopVoce. La nota azienda infatti sta mettendo in fila una serie di successi davvero incredibili, tutto grazie alla sua propensione a far risparmiare i suoi utenti. Chiunque dovesse scegliere infatti una delle promozioni di CoopVoce, potrebbe star sicuro di un aspetto in particolare: difficilmente sarà possibile avere un’offerta mobile con un risparmio più alto presso un altro gestore.

Più di un’offerta è disponibile direttamente sul sito del gestore, il quale include anche alcune novità che qualcuno si auspicava già diversi mesi fa.

CoopVoce, le EVO sono ancora disponibili con i soliti prezzi di vendita: ecco cosa includono al loro interno

La dimostrazione di tutto ciò è fornita dalle promo EVO, le quali attualmente danno sfoggio alla loro grande versatilità direttamente sul sito ufficiale del gestore virtuale. La prima soluzione, quella più interessante, è arrivata ormai più di un mese fa e oggi rappresenta forse una delle offerte più vantaggiose di sempre. Si tratta della nuovissima EVO 150, offerta che permette a tutti di avere minuti senza limiti per telefonare chiunque, 1000 messaggi verso tutti e soprattutto 150 giga per navigare sul web utilizzando il 4G+. Il prezzo mensile è di soli 8,90 € per sempre.

Un’altra grande sorpresa che riguarda proprio CoopVoce è per la Solo Voce, offerta che fin dalle origini è dotata solo di minuti ed SMS senza limiti. Per lo stesso prezzo di 4,90 € al mese potrete finalmente avere anche 5 giga per navigare in internet.