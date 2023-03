Whatsapp, l'app di messaggistica sta diventando la sosia di Telegram

La versione Beta di WhatsApp per iPhone ha rivelato alcune interessanti novità per l’app di messaggistica più famosa e diffusa al mondo. Tra le funzioni in arrivo, spiccano in particolar modo i videomessaggi, che seguiranno un modello simile a quello adottato da Telegram.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo

I videomessaggi funzioneranno in modo simile alle note vocali, uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti per comunicare rapidamente. Gli utenti potranno registrare un video della durata massima di 60 secondi tenendo premuto un nuovo tasto dedicato. Una volta inviato il messaggio, il destinatario potrà riprodurlo automaticamente. La crittografia end-to-end garantirà un alto livello di sicurezza durante lo scambio di messaggi, proteggendo i dati da accessi non autorizzati. I videomessaggi non potranno essere salvati sullo smartphone né inoltrati, ma sarà possibile scattare screenshot delle schermate.

Questa funzione risulterà particolarmente utile in situazioni in cui un breve video può essere più pratico e veloce rispetto a messaggi di testo o note vocali, ad esempio per mostrare il funzionamento di un dispositivo o condividere un recente acquisto. Per il 2023, WhatsApp ha in programma numerosi aggiornamenti e nuove funzionalità. Da un lato, punta a migliorare privacy e sicurezza; dall’altro, cerca di diversificare la propria offerta, andando oltre alla semplice possibilità di chattare tra utenti.

Una delle novità riguarda la versione Desktop di WhatsApp, che includerà la possibilità di effettuare videochiamate E2E (end-to-end) crittografate con fino a 8 persone e chiamate audio con fino a 32 persone. La crittografia E2E assicura la massima sicurezza e privacy delle conversazioni, permettendo solo agli interlocutori di accedere al contenuto delle chiamate. L’app Desktop sarà compatibile con diverse piattaforme, tra cui Windows, iOS e Android, facilitando la comunicazione tra dispositivi diversi. Gli utenti potranno così chattare e videochiamare comodamente dal computer e passare senza problemi al proprio smartphone quando sono in movimento.