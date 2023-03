La piattaforma di messaggistica più sfruttata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota applicazione di casa Meta infatti vanta una platea di utenti che ha superato i 2 miliardi, ottenuta grazie alle funzionalità sempre al passo coi tempi e con campagne di aggiornamenti costanti che mantengono l’esperienza d’uso sempre appagante.

Una delle funzionalità recentemente aggiunte alla lista è quella legata ai messaggi effimeri, messaggi in grado di svanire automaticamente passato un lasso di tempo, ebbene se appena arrivata la feature consentiva di scegliere solo 7 giorni, ora permette oltre ciò di optare per 24 ore o 90 giorni, ebbene a quanto pare il numero di opzioni sta per crescere sensibilmente.

In arrivo molte più opzioni temporali

Stando a quanto emerso nelle ultime versioni in beta dell’app desktop, a breve WhatsApp introdurrà la possibilità di scegliere tra molte più possibilità, ben 15 diverse: 1 anno, 180 giorni, 60 giorni, 30 giorni, 21 giorni, 14 giorni, 6 giorni, 5 giorni, 4 giorni, 3 giorni, 2 giorni, 12 ore, 6 ore, 3 ore e 1 ora.

Queste nuove opzioni offriranno agli utenti molte più possibilità per tutelare la propria privacy in quanto consentiranno di modulare la durata del messaggio in virtù della sua importanza.

Stando agli screenshot pubblicati dai ragazzi di WhtasAppBetaInfo al momento parliamo solo della versione desktop dell’applicazione, Meta sta però già lavorando anche al porting per le versioni Android e iOS, il quale arriverà con un aggiornamento futuro dell’app.

Stando alle indiscrezioni, WhatsApp starebbe lavorando anche all’estensione di questa filosofia sugli audio, con l’intenzione di introdurre gli audio riproducibili una volta sola, come già accaduto per le fotografie.