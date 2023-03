IPTV e Sky Gratis, un binomio che si protrae ormai da anni, ma che a conti fatti ha vita estremamente breve, infatti sono state varate nuove norme per cercare di limitare al massimo l’illegalità dello streaming di contenuti originariamente a pagamento, un fenomeno che ruba ogni anno oltre 1,7 miliardi di euro, che potrebbero venire utilizzati per investimenti mirati nel miglioramento del servizio.

Il fenomeno dell’IPTV è una piaga che attanaglia il nostro paese da ormai diversi anni, sono all’ordine del giorno le notizie di nuove scoperte da parte delle forze dell’ordine, con tanto di sanzioni e pene mirate sui malviventi. Per cercare di contrastare la crescente richiesta, il Governo ha deciso di dare maggiori poteri all’AGCOM, la quale può obbligare i gestori telefonici ad interrompere immediatamente il servizio in caso di verifica di illegalità.

IPTV e Sky Gratis, le pene

Da recenti sondaggi disponibili in rete, molti utenti che si affidano all’IPTV si sentono sicuri di non incorrere in sanzioni, poiché non sono coloro che trasmettono il servizio, ma solamente coloro che ne usufruiscono, e quindi esenti da qualsiasi “colpa”. Niente di più sbagliato, chiaramente le pene e le sanzioni sono meno pesanti rispetto a coloro che offrono il medesimo servizio a tanti utenti, ma allo stesso tempo, se scoperti, possono incappare in problemi abbastanza gravi.

Al momento attuale sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 2500 euro, fino ad un massimo di 25000 euro, dipendentemente dalla gravità dell’illegalità.