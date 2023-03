Il mondo dell’IPTV è stato recentemente scosso da nuove importanti sanzioni che le Autorità hanno giustamente voluto attribuire a tutti coloro che sfruttano il cosiddetto “pezzotto”, che a conti fatti permette di accedere ai contenuti streaming a costo ridotto, se non completamente gratis.

La pratica, è inutile ricordarlo, è completamente illegale, e per questo motivo si rischiano moltissime sanzioni nel caso si venisse a tutti gli effetti scoperti. E’ bene sapere, ad ogni modo, che il rischio è reale anche per l’utente finale, non solo per coloro che vi fornisce “il servizio”, il quale a sua volta rischierà una sanzione maggiore. Per questo motivo se siete soliti commettere un reato guardando Sky e DAZN gratis, dovete conoscere anche a cosa andreste in contro.

IPTV, rischio enorme per chi guarda Sky e Dazn gratis

Dal momento in cui avete scelto di commettere un reato, ricordiamo che le sanzioni previste dalla Legge vanno da un minimo di poco più di 2000 euro, fino addirittura a 25000 euro circa, con pena detentiva. Nell’ultimo periodo il Governo ha varato un nuovo Decreto Legge con il quale conferisce maggiore potere all’AGCOM, il quale potrà ordinare al fornitore di servizi l’immediata estromissione dalla rete di quegli utenti che vengono scoperti a commettere l’illecito.

Come vi raccomandiamo sempre, non conviene assolutamente rischiare così tanto, commettendo anche un reato, per guardare quasi gratis delle partite di calcio, se volete spendere poco, andate in un bar o in un pub a guardarle, non ve ne pentirete.