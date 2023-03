Ho.mobile è un operatore virtuale low cost, fondata a Ivrea il 23 gennaio 2017, di proprietà del più famoso operatore mobile Vodafone.

Gli operatori virtuali sono delle compagnie telefoniche che non possiedono infrastrutture che permettano un collegamento alla rete, e per questo si poggiano ad altri operatori mobili che possiedono questi servizi. Negli ultimi anni sono diventati sempre più popolari grazie alle loro promozioni low cost e senza costi aggiuntivi. Basti pensare ad operatori virtuali come Iliad, Poste Mobile o Fastweb.

Lo slogan di Ho.mobile è ‘Tutto chiaro’ per sottolineare la trasparenza delle loro promozioni che non prevedono costi aggiuntivi e la disattivazione dei servizi extra che prevedono costi in più.

Ho.Mobile: l’offerta folle del momento

Ho.Mobile offre sempre promozioni all inclusive a prezzi super competitivi senza nessun costo aggiuntivo (neanche con il superamento dei GB presenti sul piano) e nessun costo di disattivazione della tariffa nel caso in cui si voglia cambiare operatore.

L’ultima offerta proposta dall’operatore prevede, per tutti coloro che provengano da Iliad, Poste Mobile, Coop Voice, Fastweb, Kena, Tiscali, Very Mobile e molti altri operatori virtuali, minuti ed SMS illimitati verso tutti + 230 GB a soli 9.99 euro al mese. Si tratta di un’offerta folle che include diversi servizi aggiuntivi come l’avviso e il trasferimento di chiamata.

Tutto ciò non prevede costi aggiuntivi come l’attivazione della tariffa oppure la consegna a domicilio della SIM, che sono dei servizi gratuiti. Per attivare qualsiasi offerta Ho.Mobile basta acquistare una SIM tramite il sito online oppure recandosi direttamente ad un negozio fisico della tua zona.