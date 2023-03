Very Mobile è un operatore virtuale di proprietà del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, lo stesso che possiede l’operatore telefonico WindTre. Very Mobile debutta sul mercato nel 2020 e poggia sulla rete di WindTre.

Gli operatori virtuali infatti sono proprio delle aziende che forniscono servizi di telefonia mobile senza possederne le infrastrutture e le licenze, poggiandosi sulla rete di altri operatori mobili che invece ne sono in possesso.

In Italia sono presenti numerosi operatori virtuali che hanno spopolato negli ultimi anni, tra cui proprio Very Mobile è in assoluto uno dei più famosi e convenienti.

Very Mobile: le offerte da non perdere

L’operatore punta ad offrire al cliente delle offerte all inclusive super convenienti con una navigazione di alta qualità.

L’attuale offerta proposta da Very Mobile prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 GB di internet a soli 6,99 euro al mese! Si tratta di un’offerta davvero imperdibile che non prevede nessun costo di attivazione né costi aggiuntivi per l’acquisto della SIM.

Inoltre l’operatore offre un’ulteriore promozione valida fino al 3 aprile 2023, l’imperdibile PROMO FLASH che prevede un’aggiunta di 50 GB in più di internet oltre quelli previsti dell’offerta attiva in quel momento sulla vostra scheda. Nel caso della promozione precedente i 100 GB diventerebbero ben 150!

Tutte le promozioni offerte da Very Mobile hanno però un costo differente in base all’operatore mobile di partenza. Per esempio l’offerta da 6,99 euro al mese è valida a quel prezzo stracciato solo per i clienti di Iliad, Post Mobile, Fastweb, Coop Voce e altri operatori virtuali. Nel caso in cui si voglia passare a Very Mobile da TIM, Vodafone o WindTre il costo dell’offerta sarà più alto.