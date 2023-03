MediaWorld è IMBATTIBILE, le offerte al 70% sugli smartphone distruggono Amazon

MediaWorld è forse una delle realtà più interessanti dal punto di vista dei prezzi proposti nel nuovo volantino. Infatti ci sono delle opportunità straordinaria, le quali trattano la tecnologia tra smartphone, computer e molto altro ancora.

MediaWorld: le offerte dell’ultimo volantino di marzo sono ancora disponibili, prendetele al volo

Tra tutte le offerte dell’ultimo volantino di MediaWorld ce ne sono alcune che di certo risaltano all’occhio.

Se volete acquistare un iPhone 14 Pro, potrete spendere 1179 €. Ci sono poi anche le AirPods di terza generazione che toccano la cifra di 169,99 €. Per quanto riguarda Samsung, è disponibile il Galaxy S23 Ultra a 1349,99 euro. Ovviamente potete scegliere anche un finanziamento per pagare i vostri acquisti, usufruendo dei tassi allo 0%.