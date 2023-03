Come previsto, oggi Apple ha esteso il servizio SOS di emergenza via satellite ad altri paesi come Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. In un comunicato stampa, ha affermato che la funzionalità richiede l’aggiornamento iOS 16.4 per funzionare in questi paesi.

Emergency SOS via Satellite consente ai modelli di iPhone 14 di connettersi ai satelliti Globalstar nei paesi in cui la funzione è disponibile, e ciò consente agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della portata della copertura cellulare e Wi-Fi.

Il servizio è gratuito per due anni dopo l’attivazione di un iPhone 14 e questo periodo di due anni inizierà oggi per gli utenti nei nuovi paesi supportati.

Ecco come funziona

Funziona così: l’utente compone un numero di emergenza e verrà automaticamente reindirizzato al 112, il numero di emergenza europeo, nel caso in cui la chiamata fallisca a causa dell’assenza di connessione cellulare o Wi-Fi.

In un documento di supporto, Apple avverte che il fogliame o altri ostacoli possono causare tempi di invio o mancato invio dei messaggi e la connettività satellitare potrebbe non funzionare in luoghi al di sopra dei 62° di latitudine, come le parti settentrionali del Canada e dell’Alaska.

Il servizio è stato lanciato per la prima volta a novembre negli Stati Uniti e in Canada e richiede un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. Il servizio si è esteso a Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito a dicembre. Gli utenti che hanno uno di questi iPhone dovrebbero leggere il documento di supporto di Apple per approfondire ulteriori dettagli importanti.