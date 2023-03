Secondo le ultime indiscrezioni il colosso di Cupertino Apple potrebbe integrare una fotocamera che permette di fare foto e video nei prossimi modelli di iWatch.

L’azienda ha da poco registrato un brevetto che parla di implementare fotocamere all’interno di un “dispositivo indossabile”. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple Watch potrebbe integrare la fotocamera

Sono oramai diversi anni che gli utenti sperano nell’aggiunta di una semplice fotocamera su Apple Watch. L’intenzione di Apple di portare una fotocamera su Apple Watch c’è eccome. Tuttavia, l’azienda non vuole portare in campo una normale fotocamera che possa “solo” scattare foto e registrare video. L’idea dell’azienda è quella di introdurre qualcosa che permetta di svolgere molte più funzioni.

Apple parla di una fotocamera in grado di registrare video in 4K e di scattare foto di alta qualità, ma non solo, la casa vuole che questa possa essere sfruttata dagli utenti anche per: leggere codici QR, partecipare a videochiamate di gruppo, riconoscimento facciale, riconoscimento dell’impronta digitale, monitoraggio biometrico e molto altro.

Quanto descritto dai brevetti, infatti, non viene sempre necessariamente portato a termine dall’azienda. Anche se Apple ha registrato il brevetto, la fotocamera di alta qualità tuttofare potrebbe non arrivare mai sul suo smartwatch. L’unica cosa che possiamo fare, al momento, è sperare che accada. Restate in attesa per eventuali sviluppi a riguardo.