Bisogna stare molti attenti alle truffe telefoniche, ecco perchè è consigliabile prevenire alcuni comportamenti e analizzare i segnali di allarme in modo da poter prevenire problemi.

Ecco alcune delle tecniche più utilizzate che devi conoscere:

Messaggio in segreteria

Ci sono alcune truffe che lasciano un messaggio vocale richiedendo una richiamata immediata, spesso utilizzando tattiche ansiolitiche. Se li richiami, cercheranno di ottenere le tue informazioni personali o di venderti un servizio. Una variante di questo è la truffa dell’intercettazione, in cui non ti parlano direttamente nel messaggio vocale, ma puoi sentirli parlare con qualcun altro di te. Questo suscita curiosità per invogliarti a richiamarli.

Cramming

Il cramming comporta addebiti di terze parti non autorizzati che compaiono sulla bolletta del telefono. Questi addebiti fraudolenti potrebbero avere etichette generiche come segreteria telefonica o costi di servizio, oppure potrebbero riguardare un servizio più specifico a cui non ti sei mai abbonato. Spesso sono solo pochi dollari nel tentativo di passare inosservati sulle bollette di migliaia di persone.

Juice-Jacking

Il Juice-Jacking colpisce comunemente i viaggiatori. In questa truffa, i criminali caricano malware nelle stazioni di ricarica USB, come quelle che vedi in aeroporto. Se la batteria del tuo telefono si sta scaricando e ti colleghi a una stazione di ricarica USB, c’è la possibilità che un hacker trasferisca un malware sul tuo telefono. È meglio caricare il telefono tramite una normale presa di corrente, non USB, o portare un cavo di sola ricarica che non consenta il trasferimento dei dati.

One Ring

Spesso quando qualcuno ti chiama e il telefono suona solo una volta, sei tentato dal richiamare subito il numero. Ma se li richiami potrebbero addebitarti costi elevati che aumentano quanto più a lungo ti tengono in linea.