L’operatore telefonico virtuale CoopVoce stupisce sempre per le sue offerte super e soprattutto a basso costo. Ora, però, l’operatore ha deciso di sorprendere ancora. A partire dalla giornata di oggi 30 marzo 2023 sarà infatti disponibile all’attivazione CoopVoce Evo Essential, un’offerta mobile dal prezzo davvero folle di appena 3,50 euro al mese.

CoopVoce Evo Essential, arriva la nuova offerta dal folle prezzo di 3,50 euro al mese

Nel catalogo di offerte mobile del noto operatore telefonico virtuale si è da poco aggiunta CoopVoce Evo Essential. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta davvero imperdibile. Si distingue infatti per il suo costo davvero molto basso. Gli utenti che decideranno di attivarla dovranno infatti pagare un costo di soli 3,50 euro al mese per tutti i soci Coop. Per tutti gli altri, il prezzo sarà comunque contenuto, dato che sarà di 3,90 euro.

Nello specifico, l’offerta in questione permette di usufruire ogni mese di 3 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Potranno inoltre attivarla tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale, sia chi attiverà un nuovo numero sia i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori. L’offerta sarà però attivabile soltanto presso i punti di vendita Coop.

Insomma, l’operatore virtuale CoopVoce ha dunque lanciato una ulteriore offerta davvero top. Ricordiamo che l’operatore sta proponendo anche CoopVoce Evo 150. Questa offerta, in particolare, in questi giorni è proposta ad un prezzo scontato di 7,90 euro al mese anziché 8,90 euro.