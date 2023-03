L’operatore telefonico virtuale CoopVoce propone spesso alcune delle sue offerte di rete mobile in promozione. Qualche tempo fa, l’operatore aveva reso disponibile ad un prezzo scontato l’offerta CoopVoce Evo 150. Dopo un periodo in cui è stata poi proposta a prezzo standard, ora l’offerta è tornata nuovamente a prezzo scontato.

CoopVoce Evo 150, ritorna l’offerta mobile di nuovo a prezzo scontato

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso nuovamente disponibile in promozione una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate. Si tratta come già accennato dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150. Quest’ultima, in particolare, ora sarà di nuovo disponibile ad un prezzo scontato di 7,90 euro al mese.

CoopVoce già in passato aveva proposto questa offerta in promozione, in particolare dal 16 febbraio all’8 marzo. Ora, tutti gli interessati ad attivarla avranno la possibilità di attivare l’offerta a prezzo scontato dal 30 marzo al 19 aprile. Questa offerta, come successo in passato, sarà attivabile non solo da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità, ma anche da tutti i già clienti dell’operatore.

CoopVoce Evo 150 include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include anche ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Ricordiamo che per i nuovi clienti che attiveranno l’offerta con la portabilità, non dovranno pagare alcun costo di attivazione.

Ricordiamo comunque che l’operatore al momento sta proponendo anche altre offerte a basso costo. Tra queste, c’è ad esempio CoopVoce Evo 30 che include fino a 30 GB ad un costo di 6,90 euro al mese.