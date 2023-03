Quanti di voi utilizzano Android auto sulla vostra autovettura? immaginiamo tantissimi, al giorno d’oggi il software dell’azienda di Mountain View risulta essere compatibile con la maggior parte dei modelli presenti sul mercato. Ma lo sapevate che esiste un modo per risparmiare spazio, eliminando alcune delle applicazioni inutilizzate?

Il launcher di Android Auto può infatti essere personalizzato al massimo, andando a selezionare personalmente quali applicazioni mostrare direttamente, e quali no, evitando così che si possano avviare in automatico, o comunque andare a riempire inutilmente la schermata principale. La personalizzazione avviene ovviamente tutto via software, dal dispositivo mobile, basta modificare alcune opzioni per raggiungere l’obiettivo iniziale, senza alcuno sforzo o installazione di app di terze parti.

Android Auto, come modificare il launcher

Generalmente il percorso di personalizzazione può variare dipendentemente dal dispositivo mobile di cui siete in possesso, per questo motivo non potrebbe essere perfettamente identico a quello che avete tra le mani, ma cerchiamo comunque di darvi un’indicazione di massima del percorso da seguire.

Dovete andare in Impostazioni – Dispositivi connessi – Android Auto (se avete un Pixel, ad esempio, passerete anche per Preferenze di connessione), per fugare ogni dubbio, consigliamo comunque di aprire la ricerca e cercare appunto Android Auto. Fatto questo, nella scheda Generale toccate Personalizza launcher, e poi deselezionate a piacere le applicazioni che non volete più mostrare all’avvio dello stesso. In parallelo potrete scegliere l’ordine di apparizione, oppure anche aggiungere collegamenti diretti, tante modifiche che permettono di cucire il software secondo le vostre esigenze