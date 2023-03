Android Auto wireless su TUTTE le AUTO, ecco il DONGLE che viene dal FUTURO

Android Auto wireless finalmente su tutte le auto? non stiamo parlando di un probabile aggiornamento rilasciato direttamente da Google, ma di un prodotto da acquistare a parte e da collegare direttamente alla propria vettura, il quale appunto rende senza fili la possibilità di associare il proprio dispositivo mobile.

Il dispositivo oggetto del nostro articolo prende il nome di Motorola MA1, ha un costo di 89 euro, ed è da pochi giorni disponibile niente meno che su Amazon Italia, con spedizione in poco tempo gestita appunto dal noto store di e-commerce. La compatibilità è estesa a tutte le vetture che presentano una porta USB, mentre il funzionamento non potrebbe che essere più semplice.

Scoprite le offerte Amazon ed i tanti codici sconto gratis, correndo ad iscrivervi al canale Telegram dedicato, che trovate qui.

Android Auto, questo dongle viene dal futuro?

Se arrivati a questo punto pensavate ad un dispositivo particolarmente complesso, vi diciamo sin da subito che vi stavate sbagliando. Il Motorola MA1 deve essere collegato fisicamente ad una porta della vostra vettura, ed il suo unico scopo sarà quello di creare una rete WiFi a 5Ghz, alla quale poi liberamente collegare il vostro smartphone, così da poter fruire di Android Auto anche in modalità wireless, ovvero senza il collegamento diretto tra il dispositivo mobile e l’autovettura.

Il prezzo, in relazione comunque al servizio offerto, lo rende estremamente conveniente per tutti i consumatori che ne vorranno effettivamente fruire, estendendo al massimo l’usabilità anche in vetture altrimenti sprovviste di questo tool molto comodo nella quotidianità.