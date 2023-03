Un mouse da gaming può essere acquistato su Amazon ad un prezzo veramente irrisorio, gli utenti al giorno d’oggi possono spendere solamente 26 euro per il suo acquisto, godendo ugualmente di ottime prestazioni generali, nonché comunque di una qualità che va ben oltre le più rosee aspettative.

Risparmiare su Amazon è davvero facilissimo, vi basterà iscrivervi al canale Telegram dedicato, per scoprire ogni giorno i prezzi più bassi, le offerte migliori e ricevere periodicamente anche i codici sconto sul vostro smartphone.

Mouse in offerta su Amazon, il nuovo prezzo è assurdo

Uno dei migliori mouse da gioco, di marca Black Shark, è attualmente in promozione su Amazon al prezzo finale di soli 26 euro, un risparmio effettivamente importante che porta con sé una riduzione del 55% rispetto al valore originario di listino (COMPRATELO QUI).

Il modello in questione è caratterizzato da un design unico, con strisce LED RGB a renderlo più aggressivo ed accattivante, con una finitura opaca che lo ricopre interamente, ed il logo Black Shark al centro dello stesso. Sono ben 7 i pulsanti programmabili, con anche 5 modalità di illuminazione, e sensore fino a 10’000 DPI regolabili. Il collegamento al notebook avviene tramite porta USB-A (quindi non ha batteria integrata), il design leggero lo rende facilmente trasportabile tra le varie location, oltre che essere compatibile con un qualsiasi dispositivo presente in commercio.

E’ un mouse da gaming adatto per tutti gli utenti, anche i mancini, non esistono varie colorazioni, di conseguenza potrà essere acquistato solo ed esclusivamente nella colorazione nera effettivamente indicata all’interno del nostro articolo. Il prezzo esposto è valido per un periodo di tempo limitato.