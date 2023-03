Una smart TV Samsung può essere acquistata dagli utenti ad un prezzo veramente assurdo, il suo costo finale corrisponde a circa 300€, promettendo a tutti gli effetti un risparmio che ad oggi si aggira attorno al 43% del prezzo originario.

Smart TV Samsung in offerta, quanto costa

Il prodotto di cui vi parliamo è una bellissima smart TV di Samsung, più precisamente parliamo del modello UE43AU7190UXZT, un dispositivo da 43 pollici di diagonale, con risoluzione 4K UHD, compatibile con Alexa e assistenti vocali, possibilità di installare le applicazioni per lo streaming, ed ovviamente piena compatibilità con il DVB-T2.

La vendita è esclusiva su Amazon, ovvero non potete trovare il medesimo dispositivo anche da altre parti in Italia, ad oggi viene commercializzato alla modica cifra di soli 329 euro, contro i 575 euro previsti di listino, godendo a tutti gli effetti di uno sconto del 43% (ACQUISTATELO QUI).

Tra le specifiche tecniche di rilievo possiamo anche trovare il Motion Xcelerator Turbo, ovvero il televisore aumenta le performance, per cercare di offrire una esperienza sempre migliore, senza comunque dimenticarsi dell’Adaptive Sound, il suono viene ottimizzato in relazione alla scena o alla tipologia di utilizzo, per finire ovviamente con le specifiche di cui vi abbiamo già parlato, tra cui gli assistenti vocali e simili. L’acquisto al prezzo indicato è limitato temporalmente, se vi interessa consigliamo di scegliere rapidamente il da farsi.