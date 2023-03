Illusione Ottica, l'immagine che ha confuso e diviso il web

Il web è quel luogo magico in cui le illusioni ottiche fanno breccia nel cuore degli utenti, che si dilettano nel cercare di risolverle. Proprio per questo, oggi vogliamo condividere con voi un’immagine che ha diviso gli utenti del web, lasciandoli incerti su cosa stessero realmente osservando.

Illusione Ottica: collo o schiena?

Un’utente di Twitter ha pubblicato una foto che ritrae un momento della sua quotidianità, senza immaginare che avrebbe ottenuto l’incredibile risultato di 70.000 Mi piace e 30.000 retweet. Il motivo di tutto questo clamore? La foto ha generato un dibattito acceso tra gli osservatori, che si chiedevano: “ma cosa sto guardando?”.

L’immagine in questione ritrae una parte del corpo umano, ma gli utenti si trovano divisi nel determinare se si tratti del collo o della schiena di una persona. A prima vista, la domanda può sembrare legittima; tuttavia, analizzando attentamente l’immagine, si potrebbe riuscire a comprendere cosa si stia osservando. L’ambiguità dell’immagine deriva dal fatto che il punto di vista cambia a seconda del dettaglio su cui ci si concentra.

E voi, cosa ne pensate? Riuscite a capire se si tratta del collo o della schiena? Condividete la vostra opinione nella sezione commenti! Già che ci siamo ne approfittiamo per dirvi che esistono due tipologie di illusioni ottiche: quelle utilizzate dagli scienziati per studiare il processo decisionale di un individuo (e che sono quindi basate su principi scientifici) e quelle create unicamente con lo scopo di intrattenere e mettere alla prova la percezione dei nostri occhi e cervello, come l’illusione dell’uomo che riposa nel volto di donna. Voi quali preferite?