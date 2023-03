Iliad OFFRE 120GB con il 5G incluso, il prezzo è STRAORDINARIO

Gli ultimi tempi hanno dimostrato ancora una volta quanto Iliad abbia più importanza per il pubblico rispetto a tanti altri gestori mobili attivi in Italia. Le persone hanno più volte fatto capire di preferirei di gran lunga le promozioni di questo provider, il quale infatti sta dimostrando ogni giorno di avere l’offerta giusta per svariate tipologie di utenti.

In basso c’è la spiegazione del perché le persone dovrebbero ancor di più adesso scegliere questo gestore, soprattutto alla luce della nuova offerta lanciata. Si tratta di una soluzione che appartiene sempre alla solita famiglia del Giga di Iliad.

Iliad ristabilisce la vecchia promo da 120 giga in 5G: ecco i contenuti ed il prezzo finale ogni mese

Dopo aver visto la promozione mobile con 150 giga in 5G, sembra che sia arrivata la sua fine. Non è infatti più disponibile sul sito ufficiale ma c’è qualcosa di molto interessante, soprattutto per il prezzo mensile. Iliad infatti ha deciso di ristabilire quell’offerta che già diversi mesi fa aveva portato numerosi utenti a far parte della squadra. Si tratta della promo meglio conosciuta come Giga 120. Questa al suo interno include certamente meno contenuti per quanto riguarda Internet rispetto all’offerta precedentemente disponibile sul sito ufficiale, ma c’è un grande vantaggio. Ricordiamo infatti che l’offerta in questione consente agli utenti che arrivano in Iliad di poter pagare solo 6,99 € al mese per sempre con il 5G attivo.

Al suo interno ci sono minuti senza limiti per telefonare chiunque, i messaggi senza limiti ma soprattutto 120 giga per la navigazione sul web.