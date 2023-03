Iliad, non lasciatevi sfuggire la nuova promo a meno di 8 euro

Iliad è ormai da diversi anni tra le compagnie più conosciute ed efficienti nel settore della telefonia mobile in Italia. Grazie alle sue offerte, la compagnia ha attirato oltre 9 milioni di clienti in soli 5 anni. Essa si distingue per i suoi prezzi competitivi e le offerte di alta qualità, motivo per cui è stata premiata nel 2022. Ora, diamo uno sguardo alle offerte più popolari sul sito web ufficiale.

Iliad: non potete lasciarvi sfuggire queste promo

Tra le offerte più apprezzate, ce ne sono due che spiccano: la prima costa 7,99€ al mese e include minuti ed SMS illimitati con 100GB di traffico internet in 4G e 4G+; la seconda, pensata per utenti più esigenti, offre minuti ed SMS illimitati con 150GB di traffico in 5G (compatibile solo con dispositivi abilitati). Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,99€, l’unico pagamento necessario per mantenerle attive. Iliad da sempre si impegna a offrire proposte chiare, semplici e trasparenti, senza costi nascosti o indesiderati. Se siete soddisfatti, potrete mantenere la stessa offerta a tempo indeterminato.

Visitando la sezione “Perché Iliad?” del sito ufficiale, potrete scoprire altri vantaggi offerti dalla compagnia, come il 97% di clienti soddisfatti, una rete internet domestica che raggiunge fino a 5GB al secondo, 3500 punti vendita in Italia e una copertura della rete mobile che arriva al 99% del territorio nazionale.

Iliad vanta anche tre importanti riconoscimenti: il primo riguarda le offerte con un eccellente rapporto qualità-prezzo, che hanno valso alla compagnia il titolo di operatore n.1 in Italia; il secondo la colloca tra i migliori datori di lavoro nel Paese; infine, il terzo premio riguarda l’eccellente servizio di assistenza al cliente. Insomma, non ci sono dubbi sulla affidabilità di Iliad come compagnia telefonica.