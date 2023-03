Esselunga è SUPER, le offerte al 60% toccano anche la tecnologia

Il periodo attuale sembra essere quello delle offerte, soprattutto da quando è entrata ufficialmente la primavera lo scorso 21 marzo. Tutti i grandi colossi che si occupano di vendita sia online che sul territorio, sanno di avere a che fare con un pubblico molto affamato, soprattutto quando si tratta di tecnologia.

Per questo motivo tutte le aziende che ogni mese forniscono almeno un volantino con le proprie offerte, sono state molto attente nel promuovere soprattutto un certo tipo di articoli. Più in particolare, soprattutto secondo quanto detto dal pubblico, Esselunga sarebbe stato uno dei negozi più attivi in questa fase dell’anno. Oltre a proporre dei beni di prima necessità che sono oggi indispensabili, il celebre negozio vede all’interno del suo catalogo una promozione straordinaria soprattutto su uno smartphone in particolare.

Esselunga include nel suo nuovo volantino anche delle offerte che riguardano la telefonia mobile, ecco un esempio in particolare

Dopo averlo visto su Amazon ad un prezzo stratosferico, ecco che uno dei dispositivi più accessibili di casa Samsung arriva sul volantino di Esselunga. Inoltre il prezzo risulta essere uno dei più bassi di sempre visto che si attesta sui 139,99 €. Di quale smartphone stiamo parlando? Si tratta del Samsung Galaxy A04S, dispositivo basso di gamma che potrebbe tornare utile per tutti coloro che non hanno particolari pretese.

Ovviamente ci sono tante altre offerte, come quelle per l’ambiente domestico.c’è anche una friggitrice ad aria da 1,5 litri di capienza in vendita da Esselunga a meno di 65 euro. Adesso non potete fare altro che recarvi negli Store per cercare quello che più desiderate.