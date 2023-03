Esselunga è folle, SCONTI al 60% sulla tecnologia per distruggere Unieuro

Esselunga promuove offerte straordinarie nel suo nuovo volantino che lancia ufficialmente gli sconti primaverili. Dopo aver visto quanto sia conveniente fare la spesa presso gli store del colosso, bisogna valutare anche quelle che sono le offerte riguardanti l’elettronica. Ogni settimana arriva un prodotto tecnologico da poter acquistare in sconto, ma per quanto riguarda gli elettrodomestici ci sono svariate scelte da valutare. Ricordiamo poi che ci sono tutti i servizi a vostra disposizione, tra cui la garanzia che può essere anche estesa e il servizio di reso entro 14 giorni dall’acquisto. Esselunga dunque garantisce per voi, ora la scelta è tutta vostra.

Oggi si parla di volantino, anche se diversi di questi sconti sono disponibile anche sul sito online del mondo Esselunga. Trattando però il mondo del web, non si può biasimare quello che è il vero e proprio colosso in assoluto, ovvero Amazon. Quelle che sono le offerte più interessanti del web, attraversano proprio le tante categorie del colosso e-commerce, il quale talvolta lancia sconti disponibili solo per un giorno. Quelle sono le offerte del giorno, così definite sul sito ufficiale di Amazon, le quali durano 24 ore o anche meno se soggette ad esaurimento scorte. Per evitare di perdere essere, ecco il nostro canale Telegram ufficiale da 80.000 utenti. Per riuscire ad entrare gratis, dovete solo cliccare qui ed avrete codici sconto ogni giorno e anche i coupon più interessanti.

Esselunga ha in mano il mercato: ora anche l’elettronica arriva a far parte dei nuovi volantini

Il primo prodotto che salta all’occhio nel volantino di Esselunga, è uno smartphone. Si tratta del Samsung Galaxy A04S, dispositivo che questa volta costa solo 139,90 euro.

Per quanto riguarda invece gli elettrodomestici e la cucina, ecco uno sconto del 50% per tutti i clienti Fidati: si tratta di una friggitrice ad aria. Questo dispositivo in grado di cucinare 1,5 Kg di cibo, costa solo 64 €.