Tineco sta conquistando Amazon grazie alle sue fantastiche offerte per il Prime Day di primavera. Sconti incredibili su alcuni dei suoi prodotti più venduti. Dal 27 al 29 marzo, infatti, l’azienda ha in atto alcune scontistiche particolari su prodotti come il FLOOR ONE S5, FLOOR ONE S3, FLOOR ONE S5 Combo Power Kit e FLOOR ONE S5 Steam.

Tineco FLOOR ONE S5 a soli 369 euro (38% di sconto)

FLOOR ONE S5 è il prodotto di punta dell’azienda asiatica, un aspirapolvere innovativo che utilizza un potente sistema di pulizia ad acqua dolce per garantire una pulizia igienica dei pavimenti. Durante il processo di pulizia, diviso in diverse fasi, l’aspirapolvere rimuove lo sporco ed i detriti dalla spazzola a rullo, mentre la centrifuga finale autopulente assicura che la spazzola sia completamente pulita e igienica. Grazie al sensore intelligente iLoop, inoltre, FLOOR ONE S5 regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alle diverse esigenze di pulizia e può coprire fino a 130m² (1399ft²) con una sola carica.

Durante i saldi di primavera, il FLOOR ONE S5 è disponibile a un prezzo scontato del 38%, passando da 519,00 a 369,00 euro.

FLOOR ONE S3 a soli 279 euro (sconto 32%)

FLOOR ONE S3, con un‘autonomia di oltre 35 minuti e una potenza di aspirazione di 500 W, è disponibile a un prezzo scontato del 32%, passando da 409,00 a 279,00 euro. Il FLOOR ONE S5 Combo Power Kit, che comprende un aspirapolvere e un pulitore a vapore portatile, è in vendita con uno sconto del 20%, passando da 549,00 euro a 439,00 euro. Infine, FLOOR ONE S5 Steam, il pulitore a vapore portatile di Tineco, è disponibile con uno sconto del 22%, passando da 449,00 a 349,00 euro.

Le offerte di Tineco rappresentano un’ottima opportunità per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi convenienti. Tuttavia, chi ne vuole approfittare, dovrebbe agire rapidamente, poiché queste offerte sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato.