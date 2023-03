Netflix distrugge Prime Video con 3 SERIE TV viste in tutto il mondo

L’ultimo periodo ha dimostrato che nessuno può essere in grado, tra i colossi del mondo dello streaming online, di recuperare posizioni su Netflix. Il colosso assoluto di tale ambito sta continuando a marciare a ritmi nettamente più sostenuti rispetto ad ogni forma di concorrenza.

Proprio nell’ultimo periodo, tra film e serie TV di rilievo, ci sono stati diversi successi interessanti, i quali sono balzati fin da subito in testa alle classifiche di gradimento.

Netflix esalta alcune serie TV in particolare, ce ne sono tre che stanno rubando l’attenzione del pubblico che è ormai assuefatto

Dopo aver visto con grande attenzione che il pubblico ultimamente sta prediligendo molto di più i film rispetto al passato, ce ne sono alcuni da segnalare per il loro successo su Netflix. Prima ancora di tirare in ballo quelle che sono le migliori tre serie TV che Netflix sta proponendo ultimamente, si può parlare di tre produzioni che riguardano film molto interessanti.

Al primo posto nella top 10 dei film in Italia, c’è attualmente Space Jam “A New Legacy”. La nuova pellicola che non rappresenta altro che è una sorta di continuo di quanto visto in passato con Michael Jordan, questa volta vede come protagonista LeBron James, il quale dovrà aiutare i Looney Tunes a battere un’intelligenza artificiale ma in veste di cartone animato. Rispettivamente al secondo e al terzo posto ecco poi “Era Ora” e “Luther, verso l’inferno“.

Arrivando alle serie TV, la classifica sembra chiara proponendo al primo posto The Night Agent. Segue l’ormai sempreverde Mare Fuori con Tenebre e Ossa al terzo posto.