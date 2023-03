Ogni mese il catalogo di Netflix si arricchisce di nuovi incredibili contenuti da poter guardare comodamente dal divano di casa propria.

La piattaforma è così popolare in diversi Paesi del mondo proprio per il suo catalogo ricco di film, serie tv, documentari e film d’animazione per tutta la famiglia, ma soprattutto per i suoi contenuti originali che abbracciano una larga fetta di pubblico e hanno riscontri positivi tra la critica.

Basti pensare a solo alcune delle sue numerose serie tv originali che sono diventate fenomeni mondiali come Stranger Things, Dark o Sex Education.

Anche il mese di aprile prevede l’uscita di contenuti da non perdere, andiamo a vedere quali sono le tre serie tv più attese del mese.

Netflix, tre serie tv imperdibili

Quali sono le tre serie tv da non perdere in uscita nel mese di aprile 2023? Andiamo a dare un’occhiata!

War Sailor

Il 2 aprile è la data d’uscita di War Sailor, miniserie drammatica ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e che seguirà le vicende di alcuni personaggi durante lo scoppio del conflitto.

Beef-Lo Scontro

Il 6 aprile esce su Netflix la serie Beef-Lo Scontro, prodotto creato da Lee Sung Jin, Steven Yeun e Ali Wong, lo show racconta l’incidente automobilistico tra due sconosciuti, un’imprenditrice e un muratore entrambi insoddisfatti della loro vita. La causa dell’incidente sarà proprio la rabbia al volante che porterà a ad scontro senza precedenti.

Ossessione

Il 13 aprile è la data d’uscita di Ossessione, miniserie erotica britannica creata da Glenn Leyburn e Lisa Barros D’Sa. La serie, composta da quattro episodi, seguirà le vicende di un chirurgo londinese che porta avanti una relazione con la fidanzata del figlio.