Illusione ottica di PRIMAVERA, trova il bruco nel prato in meno di 10 secondi

L’essere umano, si sa, ama mettersi alla prova, soprattutto quando si tratta di risolvere alcuni rompicapi interessanti. La competizione tra amici poi può essere ancora più stimolante, soprattutto quando si tratta di portare a casa il risultato, risolvendo magari una nuova illusione ottica.

Sul web ce ne sono ormai talmente tante che è davvero difficile non beccarne una di fronte, la quale in automatico si presterà per essere risolta. Per mettere alla prova le vostre capacità di osservazione, dovrete questa volta trovare la soluzione ad un test visivo molto interessante. In primo luogo quello che vi comparirà davanti sarà un prato, all’interno del quale c’è qualcosa, o meglio si nasconde qualcuno.

Nuova illusione ottica: dovete trovare il bruco all’interno del prato verde, bisogna farlo però in meno di 10 secondi

Il grande prato verde che vedete nell’immagine che trovate proprio qui sotto, nasconde una piccola sorpresa che dovete essere in grado di trovare. Stiamo parlando di un piccolo individuo, più precisamente un animale: si tratta di un piccolo bruco. Quest’ultimo si è nascosto nel bel mezzo del prato inglese che vedete dominare la scena, ora starà a voi stanarlo.

Il tutto potrebbe risultare molto semplice, ma la complicazione c’è: bisogna trovare la soluzione in un tempo inferiore ai 10 secondi. Chiaramente potrete anche sfidare i vostri amici o parenti, provando ad individuare l’animale nel più breve tempo possibile.

Non sarà una cosa difficile, anzi risulta molto facile, ma potrebbe essere il giusto passatempo magari in una pausa pranzo o durante il fine settimana quando proprio non si sa cosa fare.