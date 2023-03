Password non sicure: come assicurarsi che le proprie non siano state violate

Le password al giorno d’oggi sono uno strumento digitale a dir poco importantissimo, esse infatti costituiscono il primo muro di difesa dagli accessi non autorizzati ai nostri accounts ufficiali che a rigor di logica costituiscono parte della nostra identità, dunque proteggerli è decisamente importante.

Ovviamente le password per risultare efficaci devono rispettare determinate caratteristiche, parliamo di lunghezza e complessità, password semplici e brevi sono facilmente indovinabili sia dalla mente umana che da un software istruito appositamente come quelli per il brute force, che tentano ogni possibile combinazione fino a trovare quella giusta.

Alle volte però, inserire una password super complessa può essere vanificato da alcune disattenzioni, inserirla infatti all’interno di pagine contraffatte o essere infettati da malwares che monitorano le nostre attività, consente a chi di interesse di leggere senza censure la chiave di accesso e dunque di copiarla con estrema facilità.

Come verificare che la password non sia stata violata

Se volete verificare che la vostra password non sia in circolazione in rete, magari all’interno di determinati pacchetti di dati in vendita nel deep web, esiste un tool online molto utile, si tratta di una piattaforma creata appositamente che si chiama “Have I Been Pwned?“, all’interno di quest’ultima potrete infatti inserire la password di cui avete il dubbio ed esso vi restituirà non solo il risultato inerente il suo status, ma eventualmente anche il numero di violazioni subite.

Riguardo la privacy state sicuri, dal momento che la password non verrà registrata in nessun modo, la piattaforma infatti non confronta la password pura, bensì il suo hash, versione crittografata la cui chiave di cifratura privata non è disponibile a nessuno.