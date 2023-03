Le truffe alle banche sono divenute negli anni sempre più comuni, e purtroppo esiste un metodo che può svuotare in pochi secondi il conto corrente degli utenti, andando a minare a tutti gli effetti i risparmi di una vita, dei poveri consumatori che si ritrovano colpiti.

Il meccanismo di cui vi parliamo colpisce indirettamente anche le banche stesse, le quali sono loro stesse vittime del sistema, e contro il quale possono fare ben poco, se non ricordare agli utenti di prestare sempre la massima attenzione. Stiamo parlando giustappunto del classico phishing, meccanismo già visto e rivisto, che nonostante i nostri tantissimi articoli a riguardo, ancora oggi miete più vittime di quante vorremmo sentire.

Truffe banche, come funzionano

Il tutto gira attorno all’invio, da parte dei malviventi, di un messaggio di posta elettronica o di un SMS, in cui si fingono la banca. Il corpo del testo richiede una vostra azione, corrispondente ad esempio alla pressione di un link, mediante il quale accedere teoricamente al vostro profilo per la verifica di un addebito indesiderato, o per una ipotetica modifica della password, in seguito ad un tentativo di accesso.

Tutto sembrerà essere esattamente identico all’originale, ma la realtà è purtroppo ben diversa, poiché vi troverete sul sito gestito dai malviventi, i quali avranno pieno accesso alle informazioni che andrete effettivamente a digitare, inclusi i dati sensibili di accesso al conto corrente bancario, ed in pochi secondi potranno svuotare il conto corrente.