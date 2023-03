Spotify ora assomiglia tanto a TikTok

Il feed video verticale in stile TikTok ha invaso molte delle app social più utilizzate e adesso arriva ufficialmente anche su Spotify, dopo essere stato in beta test l’anno scorso.

In questo modo la piattaforma streaming vuole rinnovare il design della propria Home dell’app mobile con un aspetto “più visivo e dinamico”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Spotify sempre più simile a TikTok

Il colosso afferma che i feed visivi sono “costruiti per una scoperta più profonda e connessioni più significative tra artisti e fan”. Le sezioni Musica, Podcast e Audiolibri daranno anche la possibilità di scorrere attraverso i nuovi feed in cui Spotify offrirà clip audio e video per l’anteprima.

Quando l’utente trova qualcosa che desidera ascoltare dispone di opzioni per salvare, condividere, visualizzare in anteprima più canzoni (playlist o album), leggere le trascrizioni degli episodi e guardare podcast video. Questi feed visivi si troveranno anche nell’interfaccia di ricerca, dove è possibile scorrere le clip organizzate per genere. Inoltre, Spotify ha dichiarato che metterà il contenuto visivo all’interno delle sue playlist curate come Discover Weekly, Release Radar, New Music Friday e Rap Caviar.

Per la scheda Musica, gli utenti negli Stati Uniti e in Canada vedranno DJ AI appena sotto la raccolta delle scorciatoie personalizzate. Quando si inizi a scorrere, l’applicazione servirà frammenti audio e visivi di una canzone. Da qui, sarà possibile visualizzare in anteprima fino a cinque canzoni diverse da un album o da una playlist toccando le schede, proprio come su Instagram Stories.