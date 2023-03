Xiaomi ha recentemente lanciato l’attesissima serie Note 12, che comprende quattro modelli: Note 12 Pro+ 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 5G e Note 12. Questa serie è stata progettata per portare le funzioni di punta sui dispositivi di fascia media, rivoluzionando la fotografia mobile e l’esperienza dell’utente.

Redmi Note 12: le caratteristiche della serie

Il Redmi Note 12 Pro+ 5G è il modello top di gamma, dotato di un’enorme fotocamera primaria da 200 MP con OIS, una fotocamera ultra-wide e una fotocamera macro. Nel frattempo, il Note 12 Pro 5G offre una fantastica esperienza fotografica grazie al sensore IMX766 con OIS, alla fotocamera ultra-wide e alla fotocamera macro per scatti impressionanti anche in scenari di scarsa illuminazione. Entrambi gli smartphone vantano un display AMOLED Flow a 120 Hz e supportano Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il Note 12 5G e il Note 12 offrono prestazioni impressionanti e un’esperienza di intrattenimento migliorata, grazie ai display AMOLED a 120 Hz e ai chipset Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 685. Il Note 12 5G si rivolge ai consumatori che vogliono sperimentare tutti i vantaggi di un dispositivo 5G a un prezzo accessibile, mentre il Redmi Note 12 offre una tripla fotocamera AI, la funzione Night Mode e una serie di utili funzioni e filtri.

La serie Note 12 dimostra l’impegno di Xiaomi nel rendere accessibili le specifiche degli smartphone di fascia alta a un numero sempre maggiore di utenti in tutto il mondo, a un prezzo eccezionale.

Xiaomi ha anche lanciato il Redmi Watch 3, un nuovo ed elegante smartwatch con un display luminoso e diverse funzioni dedicate allo sport e alla salute, oltre a un’accurata connettività GPS multi-sistema.

La serie Note 12 è disponibile per l’acquisto su mi.com e Amazon.it, presso lo Xiaomi Store Italia e i migliori negozi di elettronica e telecomunicazioni.

Partnership con Red Bull

Inoltre, Xiaomi ha annunciato una nuova partnership con Red Bull, che prevede la sponsorizzazione della Red Bull Cliff Diving World Series e un’attivazione speciale per la tappa italiana in programma l’1 e il 2 luglio a Polignano a Mare, dove sono attesi oltre 100mila spettatori. Inoltre, con l’aiuto dell’ambasciatore ufficiale della serie, l’atleta olimpico Gianmarco Tamberi, Xiaomi svilupperà una campagna digitale per promuovere la nuova serie Note 12 e il nuovo Redmi Watch 3.

In conclusione, Xiaomi continua a migliorare i suoi prodotti con la serie Note 12, offrendo caratteristiche di alto livello a un prezzo competitivo e dimostrando la sua determinazione a rendere l’innovazione tecnologica accessibile a tutti.