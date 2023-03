Nonostante i costi per le bollette legate a luce e gas siano in progressiva diminuzione nel corso di questa prima parte del 2023, l’allarme per il pagamento delle bollette resta vivo nelle case di molte italiani. Nel corso del 2023, molti cittadini si aspettavano novità importanti inerenti al canone RAI ed alla sua possibile eliminazione dalle fatture per l’energia elettrica.

RAI, il destino del canone per i contribuenti nel 2023

Come noto, dal 2015, attraverso una riforma voluta dall’allora Governo Renzi, il canone RAI è parte integrante delle bollette della luce con un prezzo fisso pari a 90 euro rispetto ai precedenti 117 euro nel 2015. Gli italiani sempre dal 2015 hanno la possibilità di pagare in unica rata il tributo o di dilazionare il pagamento in undici rate mensili.

La maggior parte dei cittadini non ha mai apprezzato appieno questa riforma, ed altrettanti contribuenti speravano che il Decreto Concorrenza, varato lo scorso anno dal Governo Draghi, potesse cancellare il canone RAI dalle bollette dell’energia elettrica. L’adesione dell’Italia al programma del PNRR europeo ha comportato infatti l’accettazione di vincoli di Bruxelles in alcuni settori dell’economia.

Da tempo, l’Unione Europea chiede a tutti i suoi paesi membri di garantire la massima trasparenza riguardo al pagamento delle componenti aggiuntive ai costi dell’energia elettrica.

L’arrivo del Governo Meloni lo scorso mese di ottobre ha in parte rallentato il processo del Decreto Concorrenza. Ciò significa che nel 2023 gli italiani continueranno a pagare il canone RAI in bolletta. Solo gli sviluppi del PNRR e le future interlocuzioni con l’Europa potranno modificare tale scenario.