Monete e SIM rare, il guadagno è assicurato con questi pezzi storici

In circolazione esistono monete, banconote e schede telefoniche rare che possono valere una notevole somma di denaro. Questi esemplari unici, caratterizzati da difetti, errori o edizioni limitate, sono in grado di fruttare anche migliaia di euro. Non ci credete? Continuate a leggere!

In circolazione esistono monete, banconote e schede telefoniche rare che possono valere una notevole somma di denaro. Questi esemplari unici, caratterizzati da difetti, errori o edizioni limitate, sono in grado di fruttare anche migliaia di euro. Non ci credete? Continuate a leggere!

Monete e SIM rare: correte alla ricerca di questi pezzi unici!

Monete che hanno un valore

Tra le monete, alcune possono raggiungere un valore di 300.000 euro. Queste includono difetti di conio, che le rendono preziose, oppure si tratta di valute coniate in edizione limitata per commemorazioni o celebrazioni. Ad esempio le monete da 2 euro, tra cui il pezzo celebrativo della principessa Grace Kelly, del valore di circa 3.000 euro; la moneta da 2 euro del Vaticano del 2005, coniata in 100.000 esemplari e oggi introvabile, del valore di circa 300 euro; e la moneta da 2 euro di San Marino, anch’essa del valore di circa 300 euro.

Banconote preziose

Le banconote rare possono anch’esse valere migliaia di euro. Tra le più costose ad oggi ci sono quelle da 1.000 e 10.000 dollari statunitensi. Le prime, non più in circolazione dal 1969, valgono oggi decine di migliaia di dollari, mentre le seconde, utilizzate solo brevemente per transazioni tra banche, valgono centinaia di migliaia di dollari.

SIM rare

Concludiamo in bellezza con alcune schede telefoniche apparentemente prive di valore. Queste in realtà possono fruttare un notevole guadagno come ad esempio quelle utilizzate come test dalle compagnie telefoniche, che possono essere vendute a migliaia di euro; SIM commemorative e celebrative di eventi speciali, come giochi olimpici o elezioni presidenziali; e SIM con numeri particolari e insoliti, come una SIM con il numero 88888888, venduta in Cina per oltre 250.000 dollari.