Il fenomeno dell’IPTV è indubbiamente molto diffuso sul territorio nazionale, sono davvero tanti gli utenti che al giorno d’oggi si appoggiano su un sistema completamente illegale, per accedere gratuitamente, o a basso prezzo, ai servizi di streaming generalmente offerti da DAZN e Sky.

Le ultime stime parlano di perdite sull’ordine di 1,7 miliardi di euro, denaro che in realtà potrebbe venire utilizzato per migliorare le stesse infrastrutture delle pay TV, offrendo un servizio migliore a cui tutti poi potremmo accedere. Gli ultimi decreti legge stanno cercando di dare il colpo definitivo all’IPTV illegale, infatti l’AGCOM potrà ordinare al fornitore di servizi (l’operatore telefonico per intenderci) di stoppare la rete rapidamente, in modo da impedire sin da subito l’accesso ai canali in streaming.

Se volete avere le offerte Amazon gratis in esclusiva, scoprite subito i prezzi migliori con i codici sconto gratis, iscrivendovi direttamente a questo canale Telegram.

IPTV è completamente illegale, ecco gli utenti cosa rischiano

Molti decidono di accedere al mondo IPTV pensando di non rischiare nulla, ma è un ragionamento completamente sbagliato. E’ vero, colui che mette a disposizione il servizio può rischiare anche anni di galera, ma anche il fruitore può pagare una sanzione, se scoperto, che oscilla da alcune migliaia di euro, fino a raggiungere anche più di 200k euro nei casi più gravi (o recidivi).

Tutto questo per invitarvi a non scendere nel mondo dell’IPTV, oltre che essere completamente illegale, riteniamo non valer la pena di rischiare multe e sanzioni così elevate, solo per guardare lo sport. Se proprio volete risparmiare e seguire la vostra squadra del cuore, ritrovatevi in un bar.