Il mondo dell’IPTV rappresenta una vera e propria piaga per le pay TV sul territorio nazionale, secondo i dati raccolti infatti, l’accesso degli utenti allo streaming illegale costerebbe una perdita di 1,7 miliardi di euro annui all’intero settore, un quantitativo davvero incredibile che potrebbe essere investito per migliorare il servizio e non solo.

Il 20 marzo è stata presentata una proposta di legge che darebbe nuovi poteri all’AGCOM, la quale potrà intervenire in urgenza per ordinare ai prestatori di servizi di impedire l’accesso alla rete di determinati utenti (o aree), bloccando sul nascere tutti i contenuti illeciti. Un passo avanti importante nella lotta alla pirateria, che potrebbe dispiacere molti più utenti di quanto non pensiamo.

IPTV è illegale, ecco quali sono le pene

Stando ai dati attuali, gli utenti che vengono scoperti a fruire dello streaming illegale rischiano più che altro sanzioni amministrative, tradotto multe, che oscillano tra un minimo di 10’329 euro, fino ad un massimo addirittura di 258’228 euro.

Spese davvero incredibili che potrebbero essere insostenibili per la maggior parte degli utenti che fruiscono del servizio illegale, e che, immaginiamo almeno, conoscendo direttamente i rischi che corrono, ci penseranno due volte prima di procedere al rinnovo dell’abbonamento, considerando che comunque la sottoscrizione di un contratto legale con una pay TV richiede un esborso di gran lunga inferiore alle cifre che vi abbiamo riportato. Ricordate che la sanzione la rischia non solo chi vi vende il servizio, ma anche chi ne usufruisce a tutti gli effetti.