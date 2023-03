Una illusione ottica davvero da non credere è stata pubblicata proprio in questi giorni, ed è bastato pochissimo tempo per dividere a tutti gli effetti il web, con discussioni profondissime nel tentativo di comprenderne appieno il significato, giustificando cosa a tutti gli effetti sia ripreso.

A differenza di quanto più volte vi abbiamo raccontato in passato, in questo caso parliamo di una immagine decisamente semplice, pubblicata da un utente su Twitter, non tanto per mettere alla prova gli altri, quanto per testimoniare un’azione quotidiana dello stesso. Nessuno però si sarebbe immaginato una simile risposta, in pochi giorni ha collezionato oltre 70’000 mi piace con 30’000 retweet, ma per quale motivo?.

Illusione ottica, cosa stiamo guardando?

Tutto ruota attorno all’ambiguità della scena, tanto da domandarsi effettivamente cosa si stia guardando? La domanda è assolutamente lecita, a prima vista potrebbe apparire semplicemente una schiena, ma nulla vieta di vederla come se fosse una gamba, una testa, il collo o altro ancora. Tutto ruota attorno, come spesso accade in occasioni simili, al punto di vista, e all’interpretazione che l’utente finale decide di dare all’immagine in questione.

Una risposta definitiva al momento non sappiamo darvela, tanto che lo stesso utente che ha realizzato lo scatto non ha mai svelato l’arcano. Ora la palla passa direttamente a voi, cosa vedete nella scena inquadrata? noi la riteniamo più che altro la schiena, con i capelli che scendono ovviamente dalla testa, ma nulla vieta una interpretazione completamente differente.

Analizzatela bene e fatecelo sapere con un commento, siamo decisamente curiosi di saperlo.