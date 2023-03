Le illusioni ottiche sono immagini progettate appositamente per ingannare il nostro cervello e metterlo alla prova attraverso contenuti creati come una sorta di “esercizio mentale“. Dopo il test che sfidava gli utenti ad individuare l’uomo dormiente nel volto di donna, oggi vi proponiamo l‘illusione ottica del dinosauro.

Illusione Ottica: armatevi di pazienza e ce la farete!

L’immagine può sembrare difficile da interpretare, poiché mostra una figura completamente scura di un dinosauro, che somiglia a un Tirannosauro Rex. Chi osserva potrebbe non riuscire a capire se la creatura sia rivolta verso di noi o di spalle, e la risposta non è semplice perché potrebbe essere entrambe le cose.

Simile all’illusione del gatto che scende o sale le scale, anche questa gioca con la nostra prospettiva e il nostro punto di vista. L’abilità di osservazione è cruciale in questo caso, in quanto la mancanza di dettagli evidenti può confondere l’osservatore, rendendo la percezione più complessa e meno chiara.

Come potete vedere nell’immagine allegata, il T. Rex può essere percepito in entrambi i modi. Speriamo che questa particolare illusione ottica vi sia piaciuta e vi abbia offerto un momento di relax (o di sfida, che è molto più probabile). Nell’attesa di risolverne un’altra, fateci sapere come sempre nella sezione commenti se vi è piaciuta. Intanto ne approfittiamo per consigliarvene una ancor più complessa che vede protagonista una scritta in inglese nascosta in un’immagine confusa di colore verde e nero. Cliccate qui per provare con i vostri oggi la difficoltà della sfida appena proposta!