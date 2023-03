Il canone Rai è completamente gratis? la risposta è assolutamente positiva, ma solo per gli utenti che hanno pieno diritto di richiedere la totale esenzione dal pagamento di una delle tasse più odiate e discusse degli ultimi anni.

L’imposta oggetto del nostro articolo è stata introdotta quasi 70anni fa, tutti i possessori di un apparecchio televisivo la devono versare, il suo costo è uguale per ogni cittadino, è pari a 90 euro circa. Fino a qualche anno fa il pagamento era da completare tramite bollettino postale, ma poi per contrastare l’evasione fiscale è stata raccolta nelle bollette dell’energia elettrica, con il pagamento rateizzato in 10 rate da 9 euro.

Se volete i coupon Amazon ed anche le offerte speciali sul vostro smartphone, correte ad iscrivervi subito qui.

Canone Rai, ecco quali utenti hanno l’esenzione

I fortunati utenti che possono a tutti gli effetti godere dell’esenzione totale dal pagamento del canone Rai, sono prima di tutto coloro che dichiarano di non possedere un televisore. Ricordiamo infatti che lo Stato presume che ognuno di noi abbia un televisore in casa, ma se così non fosse, è possibile compilare una autodichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, avendo così libero accesso all’esenzione totale.

Gli altri utenti che invece possono accedere alla suddetta sono gli over75, che nel corso dell’anno solare hanno un reddito famigliare, comprensivo non solo del proprio ma anche di coloro che sono inclusi nello Stato di Famiglia, non superiore agli 8000 euro.

Entrambe le porzioni di consumatori devono necessariamente presentare domanda per ottenere l’esenzione totale, il procedimento non è automatico.