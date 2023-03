Truffa alle banche, scomparsi migliaia di EURO dai conti dei clienti

Tutte le volte che si sente parlare di varie truffe in giro per il web, le persone in maniera anche abbastanza presuntuosa credono di avere tutto sotto controllo. In realtà si sbagliano di grosso visto che gli hacker in questione hanno elaborato delle strategie davvero molto definite per riuscire a coinvolgere anche coloro che sembrano avere apparentemente la porta chiusa.

Dunque anche le persone più esperte possono cascare nei nuovi inganni, quelli che purtroppo diventano sempre più frequenti tra le maglie del web. Più in particolare da diversi giorni si starebbe discutendo di alcune truffe che si sarebbero diffuse mediante le caselle e-mail, facendo credere agli utenti destinatari di aver ricevuto un messaggio dalla propria banca, dal proprio corriere o da qualsiasi altro ente a loro vicino per un qualsiasi motivo. Si tratta di tentativi di phishing, quelli che vogliono in ogni modo sottrarvi i vostri dati personali o bancari per riuscire poi a rubarvi dei soldi.

Nuova truffa phishing in arrivo, state attenti al messaggio del corriere che sta girando tramite e-mail da diversi giorni

Purtroppo ci sarebbe finito dentro uno dei corrieri più famosi al mondo, il quale anche in questo caso è parte lesa come gli utenti che cascano nel tranello. Si tratta di DHL. Questo in basso è il messaggio da evitare assolutamente per non avere a che fare con la truffa.

“Dear User ,

We regret to inform you that your package that arrived on 03/21/2023 will be returned.

This can happen when the recipient’s address is incorrect, to resend the order fill in the form:”