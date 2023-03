I Funko Pop hanno spopolato negli ultimi anni tra i teenagers e i collezionisti di tutto il mondo. Ma di cosa si tratta? I Funko pop sono una linea di modelli in miniatura di personaggi provenienti da film, serie Tv, fumetti, videogiochi e altro. Sono prodotti dall’azienda statunitense Funko a partire dal 1998.

Esistono davvero numerosi tipi di Funko Pop, con varie dimensioni e forme. I modelli standard sono alti circa 10 cm ma esistono diverse altre tipologie come i supersize (che superano i 10 cm), keychain (portachiavi) e la versione pack che comprende più di un funko pop.

Sono molto amati dai collezionisti che sono disposti a pagare cifre vertiginose pur di accaparrarsi i modellini più rari e introvabili.

I Funko Pop nascono come dei prodotti a budget limitato, accessibili per tutti. Il prezzo standard è infatti di 15 euro, ma questo può alzarsi notevolmente in base al tipo di modello che si sta cercando.

Tre Funko Pop rari con un valore molto alto

Tra i Funko Pop più costosi che si possono acquistare se si ha la fortuna di trovarli online ce ne sono tre in particolare estremamente rari.

Il primo è Alex DeLarge “Glow in the Dark” , si tratta del celebre modellino del personaggio dell’iconico film Arancia Meccanica, prodotto in pochissimi modelli e con un valore di più di 13.000 dollari.

Altro esemplare rarissimo è “Topolino Metallico” realizzato in sole 480 unità e con un valore che può arrivare a 1.500 dollari.

L’ultimo dei tre esemplari di oggi è “Darth Maul Olografico”. Uno dei protagonisti di Star Wars: La minaccia fantasma è stato prodotto in 480 unità e oggi ha un valore che supera i 2.000 dollari.