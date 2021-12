Se stai cercando di investire una piccola somma di denaro per un profitto futuro , la tua prima scelta dovrebbe essere quella di entrare nel mercato azionario. Ma potresti anche guardare al supermercato e in altri posti dove acquistare oggetti di uso quotidiano che potrebbero valere un sacco di soldi domani.

È un buon modo per rimediare a quella roba che hai buttato via quando eri un ragazzino e che ora si vende per oscene somme di denaro.

Ma come si fa a capire cosa vale la pena salvare? Ecco i migliori investimenti a basso costo su cui puntare per un profitto in futuro.

Figure Funko Pop

Se non hai mai sentito parlare di Funko Pops, significa che dovresti inizare ad aggiornarti sul mondo del collezionismo. I pop sono fantastici giocattoli in vinile che raffigurano celebrità o personaggi di film e TV.

Mentre molti Funko Pop sono prodotti in serie, altri sono realizzati in quantità limitate e di solito sono disponibili solo in occasione di fiere del giocattolo, eventi Comic-Con e altri luoghi a tema.

Alcune delle cifre più rare hanno ottenuto ritorni sbalorditivi. Un personaggio di Chewbacca pubblicato al Comic-Con di San Diego nel 2011 e’ stato venduto per 2.700 dollari su eBay. Sulla base del solito prezzo al dettaglio di circa 15 euro, è un profitto del 13.400%!

Articoli di McDonald’s

Le cannucce di plastica di McDonald’s sono diventate rapidamente un prodotto caldo. I giocattoli McDonald’s Happy Meal sono noti per scatenare la frenesia dei collezionisti, ma vale la pena mettere da parte anche gli oggetti più banali di Mickey D’s, soprattutto se scarseggiano o rischiano di scomparire.

Il gigante del fast food ha iniziato a passare dalle cannucce di plastica a quelle di carta, a causa delle preoccupazioni ambientali. Nel Regno Unito, dove le cannucce di carta sono già una realta’, qualcuno su eBay ha recentemente pagato l’equivalente di quasi 100 dollari per 400 cannucce di plastica.

Altri esempi del motivo per cui potresti voler salvare roba da McDonald’s: i mini cucchiaini da caffè che sono stati interrotti anni fa e una salsa chiamata Szechuan in edizione limitata per McNuggets sono prodotti venduti a prezzi sorprendentemente alti.

Libri prima edizione

Avere la capacità di individuare subito un futuro best-seller può essere un talento che vale una grande quantità di denaro.

Quando viene stampata la prima edizione di un nuovo libro, gli editori tendono a rilasciare solo un numero relativamente ridotto di copie per valutare la domanda del pubblico. Di conseguenza, le prime edizioni di libri popolari come la serie di Harry Potter sono relativamente rare e si vendono per centinaia di dollari.

Quindi, se sei stato uno dei pochi fortunati che ha colto l’occasione per una copia della prima edizione di Twilight, Il Codice Da Vinci o Il Trono di Spade di George R.R. Martin, consideralo un buon investimento.