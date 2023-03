Truffa nuova, SOLDI scomparsi dai conti correnti e utenti spaventati

Tenere la guardia molto alta è fondamentale, soprattutto in un periodo come questo in cui gli utenti abboccano a tanti tranelli sul web. La truffa è sempre dietro l’angolo e questa volta si nasconde dietro il nome di un famoso negozio che è Eurospin. Prestate quindi molta attenzione.

La nuova truffa che con una semplice e-mail porta le persone a perdere i propri soldi, ecco cosa vi fanno credere

Questo è il testo che fa credere alle persone di aver ricevuto la possibilità di richiedere un buono Eurospin del valore di 300 €. Ovviamente dal testo è stato estromesso il link, il quale era incollato in prossimità del primo testo in grassetto che troverete. Era proprio quello a coinvolgere gli utenti, i quali si recavano sul sito fantasma inserendo i propri dati sperando di ricevere il buono. In realtà in questo modo le persone non fanno altro che concedere i propri dati delle carte di credito oltre che quelli personali. State quindi molto attenti e non fidatevi di un messaggio come quello che trovate proprio qui sotto:

“Ciao Ecco il tuo buono Eurospin da 300€. Settembre sta portando con se incredibili aumenti sui consumi, ma per fortuna oggi abbiamo una sorpresa per te, che siamo sicuri possa aiutarti ad affrontare questo momento complicato.

Non capita tutti i giorni di poter vincere un buono EUROSPIN da 300€, non perdere questa occasione.

I buoni disponibili oggi sono ancora 19, accedi e assicurati il tuo.

Dove vuoi che ti inviamo il tuo buono EUROSPIN?

Conferma adesso i tuoi dati.”