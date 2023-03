Iliad è FORTISSIMA, le offerte da 150GB e con la fibra ottica costano pochissimo

Una delle soluzioni più blasonate in assoluto, e su questo ci sono ormai pochi dubbi, è quella che Iliad propone ciclicamente durante più mesi dell’anno. Questa volta, già dai primi mesi di questo 2023, il provider è stato in grado di rilanciare quella che è forse l’offerta più interessante mai vista, sia per il prezzo che per i contenuti offerti.

La celebre Giga 150 è infatti ancora una volta al centro delle principali discussioni, ovviamente in positivo. Ricordiamo infatti che si tratta di una soluzione che offre un grande regalo, ovvero la connessione in rete 5G inclusa nel prezzo, senza alcun tipo di supplemento da pagare. In basso ci sono tutti i chiarimenti del caso, i quali molto probabilmente vi porteranno a valutare e a sottoscrivere la promo.

Iliad spinge ancora con la sua offerta da 150 giga in 5G, comprende anche i minuti ed SMS senza limiti a 9,99 € al mese per sempre

All’interno dell’offerta mobile in questione, Iliad introduce 150 giga per navigare sul web sfruttando quindi il nuovo standard di rete senza alcun tipo di limite. Ci sono poi anche minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore fisso o mobile in Italia e all’estero così come messaggi senza limiti ancora verso tutti. Il prezzo è di 9,99 € al mese e durerà per sempre senza alcun tipo di rimodulazione che potrà andare a modificare quanto sottoscritto.c’è un costo di attivazione da pagare una tantum che corrisponde a 9,99 € al mese. Ricordiamo che il 5G è disponibile su tutti i dispositivi compatibili e all’interno di tutte le aree coperte dalla rete 5G di Iliad.