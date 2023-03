Iliad ha l'ASSO NELLA MANICA, la promo Giga 150 regala il 5G gratis

Nutrite ancora dei dubbi in merito a Iliad? Dovresti chiedere agli oltre 10 milioni di utenti che ormai fanno parte delle sue fila. Il 90% di essi si dimostra estremamente soddisfatto del servizio, soprattutto per via dei grandi contenuti offerti.

La volontà di ogni gestore di tirare dalla propria parte tantissimi nuovi utenti è ormai ben chiara. Soprattutto negli ultimi anni da quando le situazioni si sono alleggerite e gli utenti hanno molta più volontà e facoltà di poter cambiare provider, il fenomeno del cambio gestore è diventato d’attualità. Diverse persone hanno scelto infatti di modificare il proprio accordo, terminandolo prima del previsto visto che le nuove clausole lo permettono senza problemi e soprattutto per via di tante nuove offerte che sono nettamente più vantaggiose.

Proprio per evitare tutto questo, Iliad propone fin dall’inizio delle offerte che risultano vantaggiose ma a lungo termine. Questo significa che ogni proposta sottoscritta dagli utenti, avrà sempre lo stesso prezzo ma soprattutto sempre gli stessi contenuti se non con qualche aggiunta in futuro. La scena in questo momento è totalmente monopolizzata da un’offerta in particolare, quella che ogni mese corrisponde al pubblico ben 150 giga ma non solo.

Iliad batte la concorrenza proponendo ancora una volta a 9,99 € al mese la sua celebre Giga 150

Non c’è certamente bisogno di precisazioni: Iliad in questo momento è il gestore più influente in Italia grazie alle sue offerte mobili.

La dimostrazione arriva ancora una volta dalla Giga 150, la quale già dal nome lascia intendere i suoi contenuti principali. L’offerta infatti permette a tutti coloro che lo sottoscrivono di avere ogni mese 150 giga in 5G per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.

Ricordiamo che lo stesso prezzo dovrà essere pagato in aggiunta una tantum per quanto riguarda l’attivazione e la consegna della scheda SIM.