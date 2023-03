ho. Mobile ha più di 200GB per distruggere CoopVoce e Iliad

Come già detto diversi mesi fa, sembra che i gestori virtuali stiano diventando un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono cambiare provider. In seguito ad una qualsiasi rimodulazione, sono diversi gli utenti che hanno un gestore che ora vogliono totalmente cambiare spartito distaccandosi da uno dei punti fermi di sempre che poteva essere quel provider anche molto blasonato.

Proprio per questo motivo non devono passare in secondo piano i gestori virtuali, tra i quali si distingue molto di più il famosissimo ho. Mobile. La nota azienda che riesce ad appoggiarsi sulla rete super performante di casa Vodafone, può contare questa volta su offerte clamorose che di certo a tireranno una gran cornice di pubblico dalla sua parte.

ho. Mobile è la migliore opportunità: bastano solo 9,99 euro al mese per avere 200 giga in 4G per navigare sul web

Dopo aver visto tantissime nuove soluzioni arrivare sul mondo della telefonia mobile italiana, questa volta c’è da segnalare forse l’offerta regina. Stiamo parlando della promo che ha lanciato il famosissimo gestori virtuale che prende il nome di ho. Mobile.

La nuova soluzione che è arrivata sul sito ufficiale del provider, consente a tutti di avere il massimo. Parliamo infatti di un’offerta mobile che concede ogni mese agli utenti che la sottoscrivono 230 giga in connessione 4G per navigare sul web. Al suo interno ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € al mese e durerà per sempre senza alcun tipo di rimodulazione che potrà modificare l’accordo.