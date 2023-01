Al giorno d’oggi gli utenti possono scegliere tra una vasta quantità di offerte di rete mobile dal basso costo. Questo è dovuto anche all’arrivo degli operatori telefonici virtuali, che propongono sempre offerte con tanto e mantenendo sempre i costi bassi. ho Mobile, in particolare, sta proponendo anche adesso delle offerte davvero sorprendenti.

ho Mobile continua a sorprendere gli utenti con le sue offerte con tanti giga per navigare

Al momento l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha per gli utenti un catalogo davvero molto ampio di offerte di rete mobile. Ci sono offerte per tutti i gusti, sia per chi deve richiedere un nuovo numero sia per tutti coloro che devono richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori. Vediamo qui di seguito alcune delle più interessanti.

ho 6,99 100 GB e ho 7,99 150 GB

Entrambe queste offerte sono rivolte a tutti coloro che richiederanno la portabilità dagli operatori telefonici Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri. La prima offerta, in particolare, include ogni minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB ad un costo mensile di 6,99 euro. La seconda offerta include invece 150 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo però di 7,99 euro al mese. In entrambi i casi sia l’attivazione sia la scheda sim sono gratuite.

ho 6,99 50 GB e ho 8,99 150 GB

Entrambe queste offerte sono rivolte a tutti coloro che devono attivare un nuovo numero. In questo caso, entrambe includono minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. La prima offerta ha un costo di 6,99 euro ed include 50 GB, mentre la seconda offerta include 150 GB ed ha un costo di 8,99 euro. La sim è gratuita ma è previsto un costo di attivazione di 9 euro.

ho 11,99 50 GB e ho 13,99 150 GB

Queste due ultime offerte sono rivolte a chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile. Entrambe le offerte offrono minuti ed SMS senza limiti verso tutti e rispettivamente 50 GB e 150 GB di traffico dati ad un costo di 11,99 euro e 13,99 euro. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione di 9 euro, mentre la sim è gratuita.