Google ha smesso di vendere i suoi occhiali intelligenti Glass Enterprise, ha annunciato la società mercoledì sul suo sito web. Inoltre smetterà di supportare il suo software a settembre.

Glass Enterprise è stato il successore di Google Glass, un prodotto per occhiali che mostrava minuscole informazioni su uno schermo trasparente nel campo visivo dell’utente.

Glass è stato venduto per la prima volta a sviluppatori e primi utilizzatori nel 2013 per 1500 dollari e ha rapidamente catturato l’immaginazione degli appassionati di tecnologia. Ma nonostante il sostegno dei fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, il progetto non ha mai preso piede come prodotto mainstream. La fotocamera integrata ha portato a litigi per la privacy e il prodotto è diventato oggetto di discussione.

Entro il 2017, Google stava posizionando il prodotto come uno strumento per le aziende per eseguire applicazioni come lo streaming di appuntamenti sanitari o la formazione dei lavoratori in una fabbrica.

Non è una vera rinuncia

E’ sta anche rilasciata una nuova versione dell’hardware da 999 dollari nel 2019.

Anche Meta ha rilasciato gli smartglass Ray-Ban con fotocamera ma senza display e il CEO Mark Zuckerberg ha parlato pubblicamente di una forma finale simile a Google Glass per la linea di prodotti.

Secondo quanto riferito, Apple sta preparando un visore per realtà virtuale in grado di utilizzare i video delle fotocamere rivolte verso l’esterno per visualizzare il mondo esterno, come una lente trasparente.

Microsoft ha i suoi occhiali per realtà aumentata per le aziende, HoloLens, ma secondo quanto riferito la società ha licenziato parte del team che ci lavorava all’inizio di quest’anno e il creatore del dispositivo, Alex Kipman, ha lasciato l’azienda nel 2022.

Tuttavia, l’interruzione di Glass non significa che Google abbia rinunciato alla realtà aumentata o agli smartglass.