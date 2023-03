Vodafone nel mese di marzo così come in tutta la stagione primaverile sarà una garanzia sul fronte delle occasioni low cost per le ricaricabili. Attivare una promo di telefonia mobile con il gestore inglese vorrà dire aprirsi ad occasioni rilevanti per la convenienza di costi e soglie di consumo. Da non perdere, ad esempio, la grande iniziativa chiamata Special 70 Giga.

Vodafone, a marzo c’è la promozione 70 Giga

Gli utenti che attivano la Special 70 Giga di Vodafone potranno attivare un ticket che contempla consumi senza limiti per le telefonate e per l’invio degli SMS. A disposizione degli utenti ci saranno inoltre anche 70 Giga per navigare in rete, laddove disponibile anche con la tecnologia del 5G.

Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile sarà di soli 7,99 euro ogni mese con gli utenti che dovranno aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione e la ricezione della scheda SIM.

Oltre ai prezzi da ribasso, la sorpresa di Vodafone è anche la garanzia di un canone fisso durante il primo semestre. Nei sei mesi successivi all’attivazione della ricaricabile, infatti, il gestore si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione né sui costi mensili né tantomeno sulle soglie di consumo per telefonate, SMS ed internet.

I clienti che sono interessati a sottoscrivere questa ricaricabile possono effettuare la richiesta di attivazione direttamente presso uno dei punti vendita del gestore sul suolo nazionale. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione. Per quest’operazione necessari sino a tre giorni lavorativi.