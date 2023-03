Digital Bros. Digital Entertainment ha rivelato la finestra di lancio per Assetto Corsa 2. La possibile finestra di lancio del simulatore di guida è prevista per la primavere del 2024. Il titolo permetterà agli appassionati di mettersi alla guida di bolidi da competizione e supercar.

Il successo della serie Assetto Corsa è fuori discussione, considerando che ha venduto oltre 28 milioni di copie. Inoltre, i rapporti finanziari sono estremamente positivi in quanto il titolo continua a superare le aspettative.

Nel primo semestre dell’anno fiscale 2022-2023, la serie ha superato i 12 milioni di euro di ricavi. Il successo assume un ulteriore importanza se si considera che Assetto Corsa Competizione è stato rilasciato su PS4 nel giugno 2020 ed è stato portato su PS5 l’anno scorso a febbraio.

Assetto Corsa 2 ha una possibile data di lancio e a confermarla è la stessa software house che cura lo sviluppo del titolo

Considerando la serie nella sua interezza, i ricavi superano i 104 milioni di euro con oltre 28 milioni di copie vendute al 31 dicembre 2022. Inoltre, Assetto Corsa Competizione è il videogioco ufficiale per la Blancplain GT World Challenge e per il torneo FIA Motorgame Esport.

Ecco quindi che il secondo capitolo è molto atteso dai giocatori e il team di Digital Bros., che pubblica videogiochi sotto il marchio 505 Games, non può sbagliare. Come confermato da Kunos Simulazioni, team di sviluppo che cura Assetto Corsa, il secondo capitolo del titolo è già in fase di sviluppo ed è previsto il lancio nella primavera del 2024. Al momento, non è chiaro su quali piattaforme Assetto Corsa 2 sarà disponibile, ma ci si aspettiamo il supporto per PC e console.