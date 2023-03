WhatsApp, il nuovo trucco per essere INVISIBILI e per recuperare i messaggi cancellati

Col tempo WhatsApp infatti ha introdotto diversi aggiornamenti, i quali ora non consentono ancora di fare quello che invece offrono applicativi di terze parti. Questa volta le funzionalità sono due e tra l’altro molto interessanti visto che vanno a porre rimedio ad alcune feature che WhatsApp riesce a gestire. Ricordiamo che non c’è niente di pericoloso, ma solo dei benefici che le persone avranno dalla loro parte.

WhatsApp: gli utenti ora possono essere invisibili e avere a disposizione i messaggi cancellati in maniera semplice

Dopo aver visto quanto sia importante stare dietro agli aggiornamenti di WhatsApp per ricevere le nuove funzionalità, c’è ancora dell’altro. Gli utenti che si servono infatti della famosa piattaforma, potranno avere ancora di più optando per applicazioni di terze parti, tra le quali ce ne sono due davvero molto interessanti per quello che offrono.

La prima delle due permette di fare quello che WhatsApp non permetterebbe mai, ovvero di risultare praticamente invisibili in ogni momento. Basta scaricare l’applicativo di terze parti che prende il nome di Unseen, applicazione gratuita e soprattutto legale al 100%. Quello che potrete fare, sarà avere a disposizione un’applicazione che intercetterà tutti i messaggi in arrivo sul vostro WhatsApp permettendovi di leggerli al di fuori. In questo modo nessuno vi vedrà mai online e sarete letteralmente invisibili. Inoltre bisogna ricordare che neanche l’ultimo accesso potrà essere mai aggiornato visto che su WhatsApp non ci entrerete mai effettivamente.

L’altra applicazione realmente famosa che tutti possono scaricare direttamente dal web, prende il nome di WAMR. Si tratta della soluzione migliore nel momento in cui avete bisogno di recuperare dei messaggi che avete trovato cancellati in una chat che non avete avuto modo di leggere prima che il vostro interlocutore decidesse di ripulire. L’applicazione in questione intercetterà tutti i messaggi tramite le notifiche in arrivo, conservando lì al sicuro al suo interno. Ovviamente tutto sarà gratuito.